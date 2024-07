Nederlanders geëvacueerd uit Nationaal Park in Canada om hevige bosbranden

Zo'n driehonderd Nederlanders die in Canada zijn met het reisbureau Doets Reizen, moesten Jasper National Park verlaten. Dat meldt de eigenaresse van het reisbureau Elkse Doets. In het park in de Canadese Rocky Mountains woeden bosbranden. De Nederlandse toeristen zijn volgens Doets veilig.

De branden bereikten deze week de plaats Jasper, in het park. Doets Reizen heeft mensen laten weten dat ze er weg moesten. De organisatie heeft andere accommodaties voor de toeristen geregeld, zegt de eigenaresse, waarna ze zelf van de branden zijn weggereden.

Nog eens zevenhonderd andere Nederlanders waren met een reis van Doets Reizen op weg naar het park. Voor die mensen zijn ook overnachtingsplaatsen elders geboekt.

Zorgen om toekomst

Ook Exit Reizen heeft reizigers moeten evacueren uit het park. Zo'n veertig tot vijftig Nederlandse vakantiegangers zijn in hotels elders ondergebracht, laat een woordvoerster weten. Daarnaast moest het reisbureau reizen omleiden die nog naar het park zouden gaan. Exit Reizen noemt de branden "vreselijk" en maakt zich zorgen over de toekomst van het park, dat "een van dé redenen is om naar Canada te gaan".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten nog geen hulpverzoeken te hebben gekregen. Wel staat het ministerie in contact met de Nederlandse ambassade in Canada. Op de website van Jasper National Park valt te lezen dat het park momenteel gesloten is om de bosbranden. Het park valt onder het UNESCO Werelderfgoed.

Bosbranden komen steeds vaker voor, ook dichterbij huis. Richard en zijn familie moesten vorig jaar vluchten voor het vuur toen ze op vakantie waren in Frankrijk:

1:04 Richard en zijn familie moeten vluchten voor de bosbranden in Zuid-Frankrijk

ANP