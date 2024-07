Geëvacueerde vakantiegangers Kos keren terug naar hotels na bosbrand

Vakantiegangers op het Griekse eiland Kos kunnen opgelucht ademhalen. Na een korte evacuatie keren zij terug naar hun hotels in Kardamena, aan de zuidkant van de populaire vakantiebestemming. Dat meldt TUI. De lokale autoriteiten hadden maandagavond uit voorzorg de hotels ontruimd vanwege een bosbrand in de buurt.

Reizigers zijn afgelopen nacht ondergebracht in sportfaciliteiten en conferentiezalen rond Kos Airport, weet een woordvoerster van TUI. De brand zou inmiddels onder controle zijn. Ze benadrukt dat de meeste Nederlandse vakantiegangers verblijven in het gebied rond Kos-stad, aan de andere kant van het eiland.

Voor de 31 reizigers die dinsdag zouden aankomen in Kardamena maar uit voorzorg hun vertrek hebben uitgesteld, zoekt TUI naar alternatieve oplossingen zodat ook zij zo snel mogelijk van hun vakantie kunnen genieten.

Geen schade

Aan de hotels is geen schade, zegt TUI. "De brand was niet bij de hotels, maar wel in de buurt van een toegangsweg naar deze kustplaats. Dat is de reden dat de autoriteiten de evacuatie hadden ingezet." Reisleiding van TUI is ter plaatse om de toeristen weer veilig en wel naar hun accommodaties te begeleiden.