Chaos in Kinshasa: Nederlandse ambassade in Congo doelwit van gewelddadig protest

Het is chaos bij de Nederlandse ambassade in de Congolese hoofdstad Kinshasa. De ambassade was dinsdag doelwit van een gewelddadige demonstratie, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Inmiddels zijn lokale veiligheidstroepen aanwezig om het gebouw te beschermen en lijkt de situatie zich te stabiliseren", aldus een woordvoerder.

De Nederlandse ambassade deelt een gebouw met de Belgische ambassade. Tegen wie de aanval was gericht is niet bekend. Eerder meldden persbureaus Reuters en AFP dat demonstranten de ambassades van Rwanda, België, Frankrijk, de Verenigde Staten, Oeganda en Kenia aanvielen.

"Vreselijk dat onze collega's dit hebben moeten meemaken", aldus de woordvoerder. Hij kan verder niets zeggen over eventuele extra veiligheidsmaatregelen. Eerder riep het ministerie Nederlanders al op binnen te blijven. Buitenlandminister Caspar Veldkamp meldde op X dat het "absolute prioriteit" is "om de veiligheid van onze collega's te garanderen in deze angstige situatie".

Rebellen

De onrust in Kinshasa volgt op een aanval van rebellen op een grote stad in een ander deel van het land. Rebellen van de groep M23, die volgens experts worden gesteund door Rwanda, trokken maandag Goma binnen.

Demonstranten in de hoofdstad scandeerden anti-Rwandese teksten en belaagden dus ambassades die in de ogen van de demonstranten een vriendschappelijke relatie met Rwanda hebben.

ANP