Rode Kruis heeft 285 miljoen euro nodig voor vergeten rampgebieden

In Congo, Soedan, Afghanistan en Bangladesh leven miljoenen mensen in schrijnende omstandigheden. Ze lijden honger of zijn slachtoffer van geweld. Voor hen is er weinig hulp, omdat "zij wonen in landen die lastig op de kaart te zetten zijn," aldus het Rode Kruis.

Hierdoor is er weinig aandacht voor de rampen in deze gebieden. Om toch noodhulp te kunnen bieden, start de organisatie een nieuwe campagne om geld in te zamelen.

Het Rode Kruis begint vaker hulpacties om landen of gebieden in nood te helpen door onder andere geld in te zamelen. Zo werd er in de zomer van 2020 ruim 20 miljoen euro opgehaald voor Jemen waar sinds 2015 een burgeroorlog woedt.

Rampen zoals natuurgeweld, klimaatverandering, schaarste en conflict stapelen zich in deze landen vaak op en versterken elkaar, stelt het Rode Kruis.

Miljoenen euro's nodig

In Soedan komt de organisatie 64 miljoen euro tekort voor urgente noodhulp aan meer dan de helft van de bevolking. In Afghanistan is 77 miljoen euro nodig, terwijl in Congo 31 miljoen euro de 25 miljoen mensen kan helpen die op de vlucht zijn voor hevig geweld en slechte leefomstandigheden.

In Bangladesh heeft het grootste vluchtelingenkamp ter wereld 113 miljoen euro nodig om de vele mensen uit Myanmar te helpen. Het geld is vooral nodig voor eten, drinkwater en medicijnen.

'Niet vergeten'

Met de campagne 'Vergeten is menselijk, maar laten we mensen niet vergeten' hoopt het Rode Kruis 285 miljoen euro in te zamelen voor de vier landen van de "vergeten" crisissen. "We mógen niet vergeten dat er kinderen sterven van de honger in Soedan en dat gezinnen onder een zeil wonen in Congo."

