Geen Nederlanders getroffen door aardbeving Colombia, dodental loopt verder op

Er zijn geen aanwijzingen dat Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving van maandag in Colombia. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag na contact met de Colombiaanse autoriteiten. Wel hebben enkele Nederlanders bezorgd gebeld omdat zij hun naasten in het land niet kunnen bereiken.

Het ministerie heeft geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlanders die in Colombia zijn. Bij de aardbeving zijn zeker 164 mensen om het leven gekomen. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt.

Hele nacht zoeken naar overlevenden

Reddingsteams zochten de hele nacht met hulp van politie, militairen en vrijwilligers onder het puin naar overlevenden. Vooral Pereira is zwaar getroffen. Daar zouden complete woonblokken zijn ingestort. In Manizales is een van de torens van een kathedraal deels ingestort.

Ook in Cali zijn er grote zorgen. President Abelardo de la Espriella stuurt duizend veiligheidstroepen naar de stad vanwege meldingen van plunderingen. In Cali en Pereira geldt een avondklok.

Hulp uit buitenland

De aardbeving was in heel Colombia en in delen van Ecuador en Panama te voelen. De Verenigde Staten geven 15,5 miljoen dollar, ongeveer 13,4 miljoen euro, aan hulp. De Europese Unie heeft satellietdienst Copernicus ingezet. Ook Israël, Mexico, Ecuador en Frankrijk hebben hulp aangeboden.