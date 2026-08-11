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Zorgen om Nederlanders na zware aardbeving Colombia: zeker 132 doden

Natuur

Vandaag, 06:46

Het is nog onduidelijk of Nederlanders slachtoffer zijn geworden van de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of en hoeveel Nederlanders zijn getroffen. Inmiddels is duidelijk dat zeker 132 mensen zijn omgekomen door de beving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse autoriteiten verwachten dat het dodental verder oploopt.

Nederlanders die in Colombia zijn, krijgen het advies om aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen en familie en vrienden te laten weten hoe het met ze gaat. Wie hulp nodig heeft, kan contact opnemen met de reisorganisatie, verzekeraar of het ministerie. Hoeveel Nederlanders momenteel in Colombia zijn, is niet bekend.

Vier groepen Nederlanders ongedeerd

Hoeveel Nederlanders in Colombia zijn, is niet bekend. Reisorganisatie Sawadee heeft vier groepen van elk ongeveer twintig Nederlanders in het land. Niemand van hen is gewond. Nederlanders krijgen het advies om aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen en familie en vrienden te laten weten hoe het met ze gaat.

Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen betuigt op sociale media zijn medeleven met de slachtoffers en hun families. "Nederland steunt Colombia in deze moeilijke tijd." Volgens Berendsen staat de ambassade in Bogotá klaar om Nederlanders te helpen. Het is nog niet bekend of het Nederlandse zoek en reddingsteam USAR naar Colombia wordt gestuurd.

Hulpverleners onderweg

De meeste doden vielen in Pereira, waar zestig mensen omkwamen. Op vijftien "kritieke punten" zoeken reddingswerkers naar overlevenden. Het vliegveld van de stad is vanwege schade gesloten. Ook Quibdó, Manizales, Armenia en Cali zijn zwaar getroffen. In onder meer Pereira, Manizales en Cali geldt een avondklok om de reddingswerkzaamheden mogelijk te maken en de veiligheid te bewaken.

De Amerikaanse regering heeft 15,5 miljoen dollar, ruim 13,4 miljoen euro, aan steun toegezegd. Ook de Europese Unie heeft hulp aangekondigd. CARE Nederland en het Rode Kruis ondersteunen de hulpverlening. Speciale zoek en reddingsteams zijn onderweg naar de getroffen gebieden.

Door ANP
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