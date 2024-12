Britten verward om voor hun vreemde verkeerssituatie, de ‘Nederlandse’ rotonde

De rotonde: een verkeersplein dat de doorstroom van verkeer moet bevorderen. Halverwege de 20e eeuw verschenen ze in ons land, maar ze zijn al veel ouder. Sterker nog: het waren Britse ingenieurs die ze uitgewerkt hebben tot de moderne variant. Tóch zijn het precies de Britten die nu in de war zijn geraakt door... een rotonde. Een Nederlandse variant, om precies te zijn.

In het Engelse Sheffield, iets ten oosten van Manchester, is recent een nieuwe rotonde geopend. En dan precies zo een die wij hier maar al te goed kennen: met oranje fietsvlakken, zebrapaden en tal van markeringen om eventuele voorrangssituaties aan te geven. Eigenlijk in alles hetzelfde als de Nederlandse rotondes, behalve natuurlijk het gegeven dat ze in Engeland aan de verkeerde kant van de weg rijden. Voor de Britten is dit kennelijk iets gloednieuws.

Of je nou over een Nederlandse of een Britse rotonde wil rijden met de auto, dan heb je een rijbewijs nodig. Het kabinet heeft nieuwe plannen voor het halen van het roze papiertje, zie je in bovenstaande video.

Curieus

De regionale omroep genaamd BBC Yorkshire heeft maandag een video online geplaatst waarin een verslaggever alle 'geheimen' van het cirkelvormige stuk asfalt uit de doeken doet. "This is Sheffield's brand new Dutch-style roundabout", begint hij zijn uitleg. "Or a 'rotonde' if you're from the Netherlands." Daarna volgt een opsomming van zaken die voor het Britse kijkpubliek ogenschijnlijk bijzonder curieus zijn: speciale fiets- en zebrapaden en de verplichting voor autobestuurders om voorrang te geven wanneer ze de rotonde op- of afrijden.

Ook geeft hij een korte demonstratie van hoe de rotonde te gebruiken:

Commentaar

"Simple as that", besluit hij zijn verhaal. Oftewel: "Zo simpel als wat." En hoewel wij daar in Nederland inderdaad zo over denken, spreken de commentaren onder de video boekdelen. "Het is Engeland, dus file is gegarandeerd", schrijft een Brit. "Ik zou wel eens een video hiervan willen zien die gemaakt is tijdens de spits", zegt iemand anders enigszins snedig. Ook is er een Engels(talig) account dat heel resoluut stelt dat "zebrapaden en rotondes niet samengaan".

En toegegeven: er zijn een paar Nederlanders in de reacties te vinden die klagen over de manier waarop de verslaggever 'rotonde' uitspreekt. Cirkeltje weer rond, zouden wij willen zeggen.