In de file voor je rijbewijs: wachttijd rijexamen loopt op tot 12 weken

Het lukt het CBR opnieuw niet om de wachttijden voor rijexamens terug te brengen tot de wettelijke norm van zeven weken. Kandidaten moeten volgend jaar gemiddeld twaalf weken wachten voordat ze mogen afrijden. Dat schrijven het CBR en rijscholenkoepel KRV in een brief aan het ministerie van Infrastructuur, meldt De Telegraaf donderdag. Vooral in de Randstad zijn de wachttijden fors.

Volgens KRV-voorman Jos Vaessen zijn de lange wachttijden het gevolg van een tekort aan examinatoren. "Het personeelstekort is simpelweg niet op te lossen, dus gaan we ervan uit dat de wachttijd twaalf weken zal blijven." Om dit enigszins te beperken, wordt het systeem aangepast. Examens worden voortaan op naam aangevraagd, zodat 'no-shows' minder vaak voorkomen. Herexamens kunnen hierdoor sneller ingepland worden, binnen vier weken in plaats van de gebruikelijke acht.

Er zijn ook nieuwe plannen qua lesstof voor het halen van je rijbewijs. Rijschoolhouder Twan Kasterop bespreekt in de video bovenaan dit artikel de plannen, hij is positief.

Aanpak van examenplekken

Het CBR stopt daarnaast met het gefaseerd vrijgeven van examenplekken. Deze methode, bedoeld om kleinere rijscholen te helpen, leidde vaak tot verwarring en frustratie. Vaessen: "Voortaan weet je gewoon waar je aan toe bent en kun je plannen." Bovendien leidde de oude werkwijze soms tot misstanden, zoals het opkopen en doorverkopen van examenplekken. Deze praktijken worden nu aangepakt.

Minister Madlener (Infrastructuur) stelde voor om de tussentijdse toets te schrappen, maar dat voorstel stuit op stevige kritiek. Deze toets verhoogt de slagingskans met twaalf procent. Vaessen noemt het voorstel "waanzinnig" en benadrukt dat een lager slagingspercentage zal leiden tot meer herexamens, waardoor de wachttijden verder oplopen.

'Pechtold heeft zaken niet op orde'

Rijinstructeursopleider Gijs Kantelberg uit ook kritiek op het CBR en directeur Alexander Pechtold. "Pechtold heeft zijn zaken niet op orde. Hij houdt het opleiden van examinatoren in eigen hand, terwijl uitbesteding capaciteit vrij zou maken", zegt hij tegen de krant.

Het CBR heeft volgens De Telegraaf niet gereageerd op vragen over de nieuwe plannen.