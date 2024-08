Opvang geweigerd voor Oekraïense student na kort verblijf in thuisland

Een Oekraïense student krijgt geen tijdelijke bescherming in Nederland. Dat heeft de Rechtbank Den Haag vrijdag besloten. De student kwam eind vorig jaar naar Nederland na een kort verblijf in Oekraïne, maar dat is volgens de rechter niet voldoende om hem opvang volgens de 'Regeling tijdelijke bescherming' te bieden.

De student verliet Oekraïne in 2020 voor zijn studie in een ander land. In 2023, een jaar na het uitbreken van de oorlog met Rusland, keerde hij kort terug naar Oekraïne om zijn ouders te helpen en werk te zoeken. Dat bleek volgens hem al snel onhoudbaar waarop hij snel daarna naar Nederland vertrok, op zoek naar opvang.

'Niet door oorlog ontheemd geraakt'

De rechtbank oordeelt dat zijn terugkeer naar Oekraïne niet lang genoeg was om als "duurzaam" te worden beschouwd. Omdat hij zijn studie nog niet had afgerond en al langere tijd in het buitenland woonde, ziet de rechtbank hem niet als iemand die door de oorlog in Oekraïne ontheemd is geraakt.

Volgens de rechtbank valt de student daarom niet onder de regels voor tijdelijke bescherming die voor Oekraïners gelden. Deze bescherming is bedoeld voor mensen die door de oorlog hun huis en land hebben moeten verlaten. Omdat de student al vóór de Russische invasie in een ander land woonde en er geen bewijs is dat hij echt van plan was om permanent terug te keren naar Oekraïne, komt hij niet in aanmerking voor bescherming in Nederland.