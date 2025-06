Nederlander (28) uit provincie Utrecht overleden in Oekraïne

Een 28-jarige Nederlander uit de provincie Utrecht is overleden in Oekraïne, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op Telegram gaat rond dat het om een Nederlandse vrijwilliger uit Nieuwland in Vijfheerenlanden (Utrecht) gaat die vocht in de oorlog in Oekraïne. Een woordvoerder van het ministerie kon dat niet bevestigen.

Over hoe de Utrechter is gestorven en waarom de man in Oekraïne was, wil de BuZa-woordvoerder niks over zeggen. Wel laat de woordvoerder weten in contact te staan met de familie van de overleden Nederlander en zo goed mogelijk consulaire bijstand te verlenen. Volgens hem zijn de mogelijkheden daartoe door de oorlogssituatie "zeer beperkt".