MH17-hulpverleners krijgen jaren later alsnog een onderscheiding

Het is inmiddels 12 jaar na de ramp met de MH17 in Oekraïne. Pro-Russische separatisten haalden daar met een BUK-raket een Boeing 777 van Malaysia Airlines neer, die op weg was naar Kuala Lumpur. Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders. Hulpverleners die tussen juli 2014 en oktober 2015 hielpen op de rampplek krijgen nu alsnog een herinneringsmedaille.

Daartoe heeft minister Yeşilgöz (VVD) van Defensie besloten, op verzoek van de Tweede Kamer. Het gaat om politieagenten, artsen, militairen en andere hulpverleners die destijds hielpen met het bergen, veiligstellen en repatriëren van de slachtoffers. Ook het team dat de identificatie van de slachtoffers verzorgde, krijgt een herinneringsmedaille.

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'Onder zware omstandigheden, waaronder Russische dreiging'

Volgens Yeşilgöz hebben de hulpverleners "onder uitzonderlijke en zware omstandigheden, waaronder Russische dreiging en veel onduidelijkheid over de duur van de inzet" gewerkt. Ook noemt de minister de langdurige confrontatie met de gevolgen van de aanslag als een extra belastende factor.

Ruim 700 hulpverleners

Meer dan 700 hulpverleners komen in aanmerking voor de Herinneringsmedaille voor hulpverlening bij Humanitaire rampen. Naar verwachting wordt deze begin volgend jaar uitgereikt. Alle betrokken hulpverleners kregen in een eerder stadium wel al een herinneringspenning.

Eind vorig jaar stond de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de Tweede Kamer nog te woord om aandacht te vragen voor Russische agressie en de oorlog waarin Oekraïne is verwikkeld met buurland Rusland. Hij noemde daarbij ook de ramp met de MH17. Wat hij daarover te zeggen had, zie je in de video bovenaan dit artikel.