Defensie haalt opnieuw gestrande Nederlanders op in Oman

Met een toestel van Defensie zijn afgelopen nacht opnieuw gestrande reizigers opgehaald in Oman en naar het Egyptische Hurghada gebracht. In totaal zijn het 75 Nederlanders en drie mensen met andere nationaliteiten, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

"Het gaat vooral om reizigers die in de Verenigde Arabische Emiraten gestrand waren door de bombardementen in het Midden-Oosten", meldt het ministerie. "Ze zijn door de ambassades ter plaatse per bus naar Muscat (Oman) vervoerd." De groep is in de Egyptische badplaats opgevangen door ambassadepersoneel.

Begin deze week vertrok het vliegtuig van Defensie voor het eerst met een groep gestrande landgenoten vanuit Muscat. Vanuit Egypte zijn er veel opties om te vliegen, in tegenstelling tot een groot deel van de regio. De Golfstaten, die meerdere Amerikaanse bases herbergen, worden dagelijks beschoten vanuit Iran.