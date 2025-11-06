Terug

Geen extra maatregelen tegen Israël: Staat wint hoger beroep

Gaza-conflict

Vandaag, 12:16

Het gerechtshof in Den Haag heeft in hoger beroep geoordeeld dat de Nederlandse Staat niet verplicht is om extra maatregelen te nemen tegen Israël. Een groep mensenrechtenorganisaties, waaronder het Palestijnse Al-Haq, had hierom gevraagd vanwege de rol van Israël in het conflict in Gaza en in het gebied met illegale nederzettingen.

Volgens de organisaties is er sprake van genocide in die gebieden, waarvoor Israël verantwoordelijk zou zijn. Om dat te voorkomen, vinden zij dat Nederland meer moet doen. Dat is het standpunt van Al-Haq en negen andere organisaties die samen het hoger beroep aanspanden.

Het hof stelt dat het aannemelijk is dat er een risico bestaat op genocide en mensenrechtenschendingen in Gaza en de nederzettingen. Toch oordeelt het dat de rechter zich moet onthouden van uitspraken over politieke beleidskeuzes. Daarom hoeft de Staat geen extra stappen te zetten.

Eisen

De uitspraak is een klap voor de mensenrechtenorganisaties. Zij willen onder meer dat Nederland stopt met de export van militaire goederen naar Israël. Ook eisen zij maatregelen tegen Nederlandse bedrijven die zaken doen met ondernemingen in illegale Israëlische nederzettingen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

