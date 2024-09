Erasmus Universiteit Rotterdam bevriest toekomstige samenwerkingen met Israël en Palestina

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft besloten om toekomstige samenwerkingen met universiteiten in Israël en Palestina te bevriezen. Dit besluit komt als reactie op de protesten van de afgelopen maanden. Erasmus is de eerste universiteit in Nederland die dergelijke maatregelen treft.

De universiteit heeft ervoor gekozen om lopende samenwerkingen individueel onder de loep te nemen en tijdelijk te stoppen met toekomstige samenwerkingen. De kans dat er een einde komt aan een aantal samenwerkingen, is aanwezig.

Contact met andere universiteiten

"We kunnen niet volledig voldoen aan alle eisen die de demonstranten hebben, maar we bewegen wel hun richting op", zegt Femke van Zijst, woordvoerder van de Erasmus Universiteit, tegen Hart van Nederland.

"De protesten waren duidelijk", aldus Van Zijst. "Er is veel contact met andere universiteiten. Het gaat dan vooral over hoe we een ethisch kader kunnen creëren om samenwerkingen te beoordelen. Alle universiteiten in Nederland zijn hier wel mee bezig."

"We hebben de Adviescommissie Gevoelige Samenwerkingsverbanden (ACGS) ingesteld,” vertelt Van Zijst. “Zij adviseren de universiteit over samenwerkingen met andere universiteiten, vooral in complexe situaties. Dit conflict is het eerste dat zij behandelen omdat het het meest actueel is."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP