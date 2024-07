ME weer in actie bij UvA, pro-Palestina demonstranten bezetten klaslokalen

De ME heeft negen demonstranten aangehouden in het gebouw op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) dat vrijdagmiddag deels bezet werd door pro-Palestijnse demonstranten. De actievoerders hadden zich in het zogenoemde B-gebouw verstopt. Ze zijn opgepakt voor lokaalvredebreuk en openlijke geweldpleging.

Eerder werden voor het gebouw vier mensen aangehouden om belediging van de politie. In het pand zijn volgens de politie barricades opgeworpen en vernielingen aangericht, ook werden agenten bekogeld.

Alle gebouwen op de campus werden eerder al gesloten. De demonstranten eisen dat de universiteit de banden met Israëlische universiteiten verbreekt.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

ANP