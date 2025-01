VPRO stopt met X om deelname Elon Musk aan regering Trump

Na vier jaar keert Donald Trump terug in het Witte Huis en daarmee begint ook een nieuwe regering waar onder andere Elon Musk aan deel gaat nemen. Voor de Nederlandse publieke omroep VPRO is dat reden om per direct te stoppen met X, het social mediaplatform waar hij eigenaar van is.

De omroep stelt al langer twijfels te hebben aan de aanwezigheid op het platform. "De installatie van de regering Trump met daarin een plek voor een eigenaar van X maakt dat het platform een direct politiek instrument is geworden. We kunnen dit niet rijmen met onze journalistieke en onafhankelijke positie."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ze blijven actief op de eigen websites en onder andere op Bluesky, een alternatief voor het platform van Musk. De techmiljardair gaat leiding geven aan aan het nieuwe ministerie voor Overheidsefficiëntie binnen de regering-Trump.

ANP