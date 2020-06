Gezondheidsdienst RIVM gaat toch een advies opstellen voor coronamaatregelen in vliegtuigen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom gevraagd, bevestigde ze vrijdagochtend na vragen van Hart van Nederland.

Dat zou betekenen dat het RIVM zich onder meer gaat buigen over het dragen van mondkapjes tijdens vluchten. Directeur Infectiebestrijding Jaap van Dissel zei donderdag nog dat het kabinet nog niet om een advies had gevraagd over het risico op verspreiding van het coronavirus in vliegtuigen.

Hij vond wel dat dit onderwerp “typisch iets is waar je zorgvuldig naar moet kijken”, omdat veel factoren van belang zijn. Zo zou de luchtcirculatie in vliegtuigen ervoor zorgen dat het virus zich minder snel verspreidt dan in bijvoorbeeld een kamer of kantoor. Van Dissel wilde nog niet ingaan op de vraag of het dragen van mondkapjes in het vliegtuig ook verstandig is.

Medisch of niet-medisch?

Bij het debat donderdagavond zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid al dat vliegmaatschappijen zich vooral aan internationale regels moeten houden. Het RIVM kijkt vooral naar hoe internationale protocollen ingepast kunnen worden in de Nederlandse coronaregels.

Volgens het kabinet doen reizigers er in ieder geval verstandig aan om goed te checken welke regels de vliegmaatschappijen aanhouden. Die verplichten passagiers nu vaak om een niet-medisch mondkapje te dragen. Maar volgens het Europese vliegagentschap EASA is het juist verstandiger om een medisch mondkapje te dragen.

“Maar wij baseren ons in Nederland op de adviezen van het RIVM”, zei Van Nieuwenhuizen vrijdagochtend tegen Hart van Nederland. Dat advies wordt volgens de minister op korte termijn verwacht. “In ieder geval voor 15 juni.”

Vanaf 15 juni versoepelen veel Europese landen het reisadvies voor andere landen in Europa. Ook Nederland versoepelt dan het reisadvies voor een groot aantal andere landen.