Mondkapjes vanaf 11 mei verplicht aan boord van KLM-vliegtuig

Mondkapjes worden verplicht aan boord van een KLM-vliegtuig. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij. Passagiers moeten zelf de mondkapjes of gezichtsbescherming regelen.

Lees in ons liveblog het laatste coronanieuws

KLM is begonnen met het verder opvoeren van het aantal bestemmingen waarop wordt gevlogen. Parallel aan het weer opstarten van het netwerk worden reizigers per 11 mei verplicht om mondkapjes te dragen aan boord en tijdens de boarding.

Extra maatregelen

De luchtvaartmaatschappij heeft nog meer maatregelen genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Zo worden waar mogelijk stoelen bewust vrij gelaten en zijn contactmomenten tussen crew en passagiers naar een minimum gebracht. Dat laatste betekent dat de catering aan boord vereenvoudigd is.

De bemanning van KLM droeg al maskers en handschoenen uit veiligheidsoverwegingen. Er zijn ook extra hygiënemiddelen aan boord zoals handgels en op elke vlucht wordt een toilet exclusief voor bemanning vrijgehouden. De mondkapjesverplichting voor reizigers geldt zeker tot eind augustus.

In Nederland zijn mondkapjes niet verplicht. Het wordt zelfs afgeraden om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen.

Uitbreiding vluchten KLM

KLM vliegt per 4 mei dagelijks op zeven extra bestemmingen, te weten Barcelona, Madrid, Rome, Milaan, Boedapest, Praag, Warschau en Helsinki. Het geplande aantal vluchten in de maand mei is circa 15 procent ten opzichte van de periode voor de uitbraak van het coronavirus. Een aanzienlijk deel van de intercontinentale vluchten is alleen bestemd voor vracht.

ANP/Redactie