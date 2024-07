SNS, ASN en Regiobank opnieuw getroffen door grote storing

Klanten van SNS, ASN en RegioBank hebben maandag opnieuw last van een grootschalige storing in de apps en websites van de banken. Afgelopen vrijdag waren er ook al problemen, een maand geleden ook.

De storing begon aan het eind van de middag. Klanten kregen storingsmeldingen in hun apps te zien. Ze konden onder meer niet inloggen en ook het betalingsverkeer werkte niet altijd goed.

Even voor 15.00 uur meldde SNS Bank dat de meeste problemen zijn opgelost, maar dat inloggen in de app van de bank nog steeds kan mislukken of traag verlopen. Het is wel weer mogelijk om in te loggen op de Mijn SNS omgeving.