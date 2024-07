Storing bij ING, klanten woest: 'Hoe moet ik boodschappen doen nu?'

Klanten van ING hadden woensdagmiddag last van een storing bij de bank. Er waren problemen met het overboeken van geld via de ING App en Mijn ING. Ook was het niet mogelijk om contact op te nemen met de klantenservice.

Volgens een verklaring van ING op sociale media was de klantenservice zowel telefonisch als via de chat onbereikbaar door een technische verstoring. Ook in kantoren en servicepunten konden klanten niet geholpen worden.

Veel klanten uitten hun frustratie over de storing op sociale media:

Ondertussen is de bank weer bereikbaar, maar ING waarschuwt dat medewerkers mogelijk nog niet met alle zaken kunnen helpen.