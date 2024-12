Met deze tips maak je jouw kerstverlichting veilig én energiezuinig

De maand december staat niet alleen bekend om de gezelligheid, maar ook om een zorgwekkende piek in woningbranden. Verouderde kerstverlichting is vaak de boosdoener, waarschuwt Techniek Nederland. Kapotte bedrading en oude gloeilampjes kunnen kortsluiting veroorzaken, wat grote gevolgen kan hebben. Moderne ledverlichting is een veel veiliger alternatief en ook nog eens beter voor de portemonnee.

Ledverlichting heeft meerdere voordelen. Het wordt niet warm, waardoor het brandgevaar minimaal is. Daarnaast verbruiken ledlampjes maar een achtste van de stroom die ouderwetse verlichting vraagt. "Laat je de verlichting alleen branden wanneer je thuis en wakker bent, bijvoorbeeld met behulp van een timer, dan dring je het energieverbruik nog verder terug", aldus John van Vugt, elektrotechnisch specialist van Techniek Nederland.

Kevin en Daniël toverden hun auto's om tot rijdende kerstbomen. Een vrolijk en kleurrijk gezicht, maar de politie is er minder blij mee. Je ziet het in de video bovenaan.

Waterbestendig

Niet alle kerstverlichting is geschikt voor buitengebruik. Het is daarom belangrijk om goed naar de IP-classificatie op de verpakking te kijken: verlichting met code IP20 mag alleen binnen gebruikt worden. Voor buitenverlichting is IP44 noodzakelijk, omdat deze waterbestendig is. Van Vugt legt uit: "Het is ook belangrijk dat consumenten controleren of de adapter die ze voor de buitenverlichting gebruiken, bestand is tegen water en vocht."

Daarnaast adviseert hij om kerstverlichting altijd aan te sluiten op een elektragroep met randaarde, beveiligd door een aardlekschakelaar. "Houd het vooral simpel en veilig. Dus koppel geen verlengsnoeren of stekkerdozen aan elkaar."