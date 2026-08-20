Giftige valse wolfspin rukt op: wat als deze spin je bijt?

Slecht nieuws voor wie bang is voor spinnen: de kans dat je thuis een valse wolfspin tegenkomt, is flink toegenomen. De giftige spin is het afgelopen jaar meer dan 6000 keer gezien in Nederland, ruim twintig keer zoveel als 5 jaar geleden. Dat schrijft het AD.

De valse wolfspin wordt vooral gezien in het midden, oosten en zuiden van het land. Rond Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Maastricht zijn relatief veel meldingen. Spinnenspecialist Jinze Noordijk vertelt aan de krant dat dat komt doordat het in de steden warmer is dan in landelijke gebieden. De spin kwam oorspronkelijk vooral in Zuid-Europa voor, en houdt dus van warmte.

Wat doet een valse wolfspin?

Als een valse wolfspin zich in het nauw gedreven voelt, kan hij aanvallen. Een beet voelt ongeveer als een wespensteek, maar is voor de meeste mensen verder niet gevaarlijk.

Wie bang is voor het dier, kan het dier proberen te vangen met een leeg glas en een papiertje. Om een beet te voorkomen, is het handig om dan handschoenen te dragen.

Zo kun je spinnen het beste vangen:

1:41 Zo kun je spinnen het beste thuis vangen

Nog meer spinnen op komst

De kans dat Nederlanders de komende weken een spin zien, wordt groter. September staat bekend als spinnenmaand. Veel spinnen zijn dan volwassen en daardoor beter zichtbaar. Ook gaan mannetjes actief op zoek naar een vrouwtje.