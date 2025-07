Lang stilzitten werd Hester bijna fataal: longembolie na lange vlucht

Waarschijnlijk sta je er niet bij stil als je het vliegtuig of de auto instapt voor je vakantie, maar langer dan vier uur stilzitten tijdens een lange vliegreis of flinke autorit kan gevaarlijk zijn. Je loopt een verhoogd risico op trombose, zoals een trombosebeen of zelfs een longembolie. Het overkwam Hester vorig jaar tijdens haar vlucht van Curaçao naar Nederland. De Trombosestichting vindt dat luchtvaartmaatschappijen te weinig informatie geven over dit risico en start daarom een petitie.

Ongeveer 1 op de 4.500 mensen die langer dan vier uur vliegt, krijgt trombose. Dat lijkt misschien niet veel, maar het tikt snel aan. In mei alleen al waren er meer dan 7.500 verre vluchten van en naar Schiphol, met ruim 1,6 miljoen passagiers. Dan gaat het dus al om honderden mensen die hierdoor trombose kunnen krijgen.

"Het had anders kunnen aflopen"

Hester uit Barendrecht kreeg vorig jaar na haar vlucht plotseling pijn op de borst en werd benauwd. "Ik dacht eerst dat het met het temperatuurverschil te maken had." Na een bezoek aan de huisarts en de uitslag van het bloedonderzoek werd ze direct doorgestuurd naar de spoedeisende hulp.

In het ziekenhuis bleek dat ze een longembolie had opgelopen. Ze is enorm geschrokken en hoopt dat haar verhaal anderen waarschuwt. “Als ik niet meteen de huisarts had gebeld, had het anders kunnen aflopen,” zegt Hester tegen Hart van Nederland.

Verhoogde kans op trombose bij langdurige immobiliteit Je hebt niet alleen een verhoogde kans op trombose tijdens langeafstandsvluchten. Ook lange autoritten of andere momenten van langdurige immobiliteit zonder pauzes of momenten om je benen te strekken, kunnen de kans op trombose verhogen.

Tips om risico te verkleinen

Volgens de stichting is het risico op trombose klein, maar neemt het aantal gevallen toe door het groeiende aantal reizigers. Simpele tips als voldoende bewegen, water drinken en het dragen van losse kleding kunnen het risico al verkleinen.

Met de petitie roept de Trombosestichting luchtvaartmaatschappijen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en passagiers actief te informeren – zowel bij het boeken als tijdens de vlucht. Met de zomervakantie voor de deur, waarin miljoenen Nederlanders het vliegtuig nemen, is het een goed moment om hen te waarschuwen.