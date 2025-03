Storing bij ABN AMRO, online betalen niet mogelijk

ABN AMRO kampt op dit moment met een storing bij het internetbankieren in de app. Betalingen regelen via de app, of betalen via iDEAL is momenteel lastiger of niet mogelijk. Dat meldt de bank zelf aan klanten. Op de site allestoringen.nl is te zien dat duizenden klanten melding maken van een storing bij de bank.

Is Nederland klaar voor een cashloze samenleving? Ontdek het in de video bovenaan dit artikel.

Melding van storing

Klanten die de app van ABN AMRO openen krijgen direct een melding te zien. In een rood kader valt te lezen dat de bank te maken heeft met een storing. "U kunt helaas problemen ervaren met het regelen van uw bankzaken via de ABN AMRO app, iDEAL en internet bankieren."

De bank raadt klanten aan het op een later moment alsnog te proberen. Verder reageert de bank op klachten van klanten, daarin valt te lezen dat de bank alleen problemen heeft met de app, niet met de site.