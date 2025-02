Storing Rabobank-app opgelost, klanten kunnen weer inloggen

De storing in de bankieren-app van de Rabobank is opgelost. Dat laat een woordvoerder van de bank weten. Eerder op de dag konden klanten niet inloggen in de app. Zij kregen een melding te zien dat er een technisch probleem was.

Op storingswebsite Allestoringen.nl kwamen na 15.15 uur de eerste meldingen binnen. Een uur later was het aantal meldingen opgelopen tot meer dan 7000. Inmiddels is dat aantal flink afgenomen.

ANP