Storing bij Rabobank, app niet beschikbaar

Er zijn op dit moment problemen bij Rabobank. Op Allestoringen.nl komen duizenden meldingen binnen van mensen die niet kunnen inloggen bij mobiel bankieren.

Mensen die willen inloggen op de app van de Rabobank, de Rabo App, krijgen een melding dat door een technisch probleem het niet mogelijk is om de app te gebruiken. "We hebben een technische storing en we werken aan een oplossing", aldus een woordvoerder tegen Hart van Nederland. Hoe lang het duurt voordat het probleem is verholpen, is niet bekend.

Veel mensen uiten hun frustratie op X over het probleem. Op Allestoringen.nl kwamen na 15.15 uur de eerste meldingen binnen. Er waren rond 16.00 uur zo'n 6.500 klachten.