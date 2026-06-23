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RIVM waarschuwt voor smog: blijf binnen bij klachten

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Vandaag, 16:08

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Het RIVM verwacht woensdag en donderdag een slechte luchtkwaliteit in het midden en zuiden van het land als gevolg van smog door ozon. Het instituut adviseert daarom mensen die gevoelig zijn voor smog, zoals astmapatiënten, ouderen en kinderen, binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken.

Volgens het RIVM is de kans op smog woensdag het grootst in delen van Flevoland, Utrecht en het midden en westen van Noord-Brabant. Donderdag wordt smog verwacht in gebieden ten zuiden van de lijn Leiden-Amersfoort-Apeldoorn.

Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat, schrijft het RIVM. Het kan leiden tot meer luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie.

Ozon

Smog ontstaat door een opeenhoping van luchtvervuiling en een gebrek aan wind. Hierdoor worden vervuilende stoffen omgezet in ozon, wat schadelijk is voor de gezondheid. 

Door Redactie Hart van Nederland

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