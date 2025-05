Rioolprobleem Deventer nog niet opgelost, advies om wc minder te gebruiken blijft

De herstelwerkzaamheden aan het rioleringssysteem in een deel van Deventer nemen zaterdag nog tijd in beslag. Dat meldt de gemeente op haar website. Bij werkzaamheden werd vrijdag een belangrijke rioolbuis geraakt, waardoor het afvalwater niet afgevoerd kan worden. Daardoor kregen duizenden inwoners van Deventer vrijdag het dringende verzoek om tijdelijk zo min mogelijk water te gebruiken, door bijvoorbeeld het toilet zo weinig mogelijk door te spoelen.

"Het is ontzettend vervelend voor bewoners en ondernemers in dit gebied. Daarom hebben we ook de tips gegeven om het enigszins leefbaar te houden. Help elkaar ook met tips of anderszins om er samen uit te komen. De medewerkers van het aannemersbedrijf zijn de hele nacht doorgegaan: ze zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat ons rioleringssysteem weer snel zijn werk doet", zegt burgemeester Ron König.

Tankwagens

Bij de werkzaamheden is ook beton in een deel van de pijpleiding terechtgekomen en uitgehard. Hierdoor moet een deel van de buis worden vervangen. Zaterdag worden nieuwe buizen geleverd, meldt de gemeente. Experts onderzoeken op dit moment de omvang van het onbruikbare deel van de buis.

De gemeente zet tankwagens in om rioolwater af te voeren. Dit moet voorkomen dat vervuild water overloopt en in sloten, vijvers en ander open water terechtkomt. Het risico op vissterfte en ernstige schade aan de natuur zou in dat geval groot zijn.

