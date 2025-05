Advies aan duizenden inwoners Deventer: gebruik wc even minder

Duizenden inwoners van Deventer krijgen van de gemeente het dringende verzoek om tijdelijk zo min mogelijk water te gebruiken, door bijvoorbeeld het toilet zo weinig mogelijk door te spoelen. Bij werkzaamheden is vrijdag een belangrijke rioolbuis geraakt, waardoor het afvalwater niet afgevoerd kan worden. De herstelwerkzaamheden zijn volgens de gemeente complex.

Het advies geldt voor bewoners, ondernemers en anderen in Colmschate-Zuid en Kloosterlanden. Volgens een gemeentewoordvoerder gaat het om ruim 9000 inwoners. De bedoeling van het advies is dat de rioleringen in het gebied zo min mogelijk afvalwater hoeven te verwerken en ernstige verstoppingen te voorkomen.

Naast het advies om de wc zo min mogelijk door te spoelen, vraagt de gemeente mensen ook om de wasmachine of vaatwasser niet te gebruiken, zo min mogelijk te douchen of in bad te gaan en om het wassen van de auto uit te stellen. Het is nog niet bekend wanneer de problemen voorbij zijn of hoe lang het advies geldt.

