Politie waarschuwt voor deze drug die Liam Payne voor zijn dood nam

De politie waarschuwt voor de opkomst van een gevaarlijke nieuwe drug in Nederland: 'roze' of 'pink cocaïne', een designerdrug die ook One Direction-zanger Liam Payne gebruikte kort voor zijn dood. De drug is ook bekend als tusi, tuci of tucibi en is in Nederland nog relatief zeldzaam, maar de politie ziet dat de productie ervan in ons land aan een opmars bezig is.

Payne kwam vorige week om het leven toen hij van een hotelbalkon in Buenos Aires naar beneden viel. Meerdere media melden dat uit zijn autopsierapport blijkt dat hij roze cocaïne had gebruikt. Ook in een opname van een telefoongesprek naar de hulpdiensten blijkt dat Payne drugs had gebruikt, te beluisteren in bovenstaande video.

Roze cocaïne werd oorspronkelijk ontwikkeld in Zuid-Amerika en is de laatste jaren bezig met een opmars in Europa, waaronder in Nederland. De roze poederdrug, die vaak ten onrechte wordt vergeleken met cocaïne, bevat meestal geen cocaïne. Volgens de politie gaat het om een mix van gevaarlijke stoffen zoals ketamine en MDMA, waarbij de samenstelling sterk kan variëren. Dit maakt het gebruik ervan bijzonder riskant.