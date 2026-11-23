De feestdagen komen eraan en dat betekent topdrukte bij pakketpunten. De opslagruimtes lopen op sommige plekken nu al vol. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat twee op de drie Nederlanders die pakketjes bij een afhaalpunt laten bezorgen, deze niet altijd binnen 24 uur ophalen. Vooral tijdgebrek en beperkte openingstijden spelen daarbij een rol.

Ook bij het pakketpunt van Monique Dufornee in Etten-Leur stapelen de dozen zich op. Ondanks een verhuizing naar een grotere ruimte blijft het er druk. Veel klanten wachten tot het laatste moment met het ophalen van hun bestelling.

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"We zijn al naar een grotere ruimte verhuisd, maar het blijft ontzettend druk", vertelt Monique. Ze heeft de ophaaltermijn inmiddels verkort van zeven naar vijf dagen. Met de feestdagen in aantocht verwacht ze dat de drukte verder toeneemt. "Haal je pakketje alsjeblieft zo snel mogelijk op, zodat er weer ruimte is voor nieuwe pakketten."

Pakketjes blijven dagen liggen

Volgens cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) werd in 2025 ruim 12 procent van de pakketten bij een servicepunt afgeleverd. Uit onderzoek van logistiek bedrijf Wuunder blijkt dat pakketjes gemiddeld ruim 45 uur bij een afhaalpunt of pakketautomaat blijven liggen. Rond Black Friday loopt dat op tot ruim 49 uur.

Dat beeld sluit aan bij onderzoek van het Hart van Nederland Panel. Twee op de drie ondervraagden laten weleens bewust een pakketje bij een pakketpunt of pakketautomaat bezorgen. Van die groep haalt 34 procent zijn pakketjes altijd binnen 24 uur op. De rest doet daar soms langer over.

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De belangrijkste reden is tijdgebrek (30 procent), gevolgd door openingstijden die niet goed uitkomen (21 procent). Ook wacht 16 procent liever tot ze toch al in de buurt van het pakketpunt zijn, bijvoorbeeld voor boodschappen.

Liever ophalen wanneer het uitkomt

Waarom kiezen mensen eigenlijk voor een pakketpunt? Bijna de helft (47 procent) doet dat om een bestelling op te halen wanneer het uitkomt, zonder thuis op een bezorger te hoeven wachten. Nog eens 23 procent kiest hiervoor omdat ze overdag vaak niet thuis zijn.

Ook Thuiswinkel.org herkent de drukte rond de feestdagen. Directeur Marlene ten Ham wijst erop dat consumenten kunnen helpen door vooral in deze tijd bewust na te denken over waar en wanneer ze hun bestelling laten bezorgen.