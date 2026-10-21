Volle brievenbus of gesloten gordijnen: postbodes trekken steeds vaker aan de bel

PostNL-bezorgers hebben sinds april 2024 al ruim 2000 keer een melding gedaan over bewoners die mogelijk hulp nodig hebben. De meldingen komen terecht bij lokale welzijnsorganisaties, die vervolgens bekijken welke ondersteuning nodig is. Het initiatief van Sociaal Werk Nederland en het PostNL Bijzondere Momenten Fonds is inmiddels in bijna alle gemeenten actief.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Postbezorgers komen dagelijks bij mensen aan de voordeur en zien daardoor soms als eerste dat er iets mis kan zijn. Denk aan een uitpuilende brievenbus, een verwaarloosde tuin of gordijnen die altijd gesloten zijn.

Volle brievenbus tijdens kerst

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bezorgers zich weleens zorgen maakt over buurtbewoners. Wanneer zij iets opvallends zien, kunnen ze dat anoniem melden bij een welzijnsorganisatie. Die bepaalt vervolgens wat er nodig is. Dat kan variëren van een huisbezoek tot professionele hulpverlening. Volgens het fonds laten de ruim 2000 meldingen zien hoe betrokken postbezorgers zijn bij hun wijk. Ook zorgen de signalen ervoor dat inwoners die hulp nodig hebben eerder in beeld komen.

Postbode Joyce Stouten kent haar wijk als geen ander. Ze loopt al jaren dezelfde route en heeft inmiddels zes keer een melding gedaan. "Rond kerst viel het me op dat een brievenbus helemaal vol zat", vertelt ze. "De kerstkaarten konden er niet eens meer bij." Voor Joyce was dat reden om aan de bel te trekken. Ook houdt ze tijdens haar ronde een extra oogje in het zeil in buurten waar veel kinderen wonen.

Buurtcoach gaat langs

De meldingen van bezorgers komen terecht bij buurtcoaches. Zo ook bij Lorraine van der Kuij uit Veenendaal. Zij kreeg eerder een melding van een postbode binnen en besloot daarop actie te ondernemen. Buurtcoaches bekijken per situatie wat nodig is. Soms blijkt er weinig aan de hand, maar in andere gevallen is extra ondersteuning gewenst.

Door meldingen vroegtijdig op te pakken, hopen welzijnsorganisaties grotere problemen te voorkomen. Het initiatief laat volgens de betrokken organisaties zien dat een dagelijkse postronde meer kan opleveren dan alleen de bezorging van post. Voor sommige inwoners kan een oplettende postbode het verschil maken tussen onopgemerkt blijven en op tijd de juiste hulp krijgen.