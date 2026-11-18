Met de feestdagen om de hoek is de periode om cadeaus in te slaan weer begonnen. Meerdere organisaties roepen op om goed op te letten wanneer je online je presentjes inslaat. Er komen namelijk veel meldingen binnen over onbetrouwbare webwinkels.

Onder andere de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Consumentenbond en het Juridisch Loket waarschuwen voor misleiding en oplichting door louche webwinkels. Daarom vragen zij de consument om voor een aankoop goed na te gaan of de winkel wel deugt of niet.

Hulp van reviewsites en chatbot

Om na te gaan of een online winkel deugt kunnen consumenten reviewsites raadplegen of een AI-chatbot om hulp vragen, vertelt ACM-bestuurslid Martijn Ridderbos. "Op die manier kun je oplichters, misleidende dropshippers of webshops die hun zaken niet op orde hebben er bijna altijd uitfilteren." Met de feestdagen in opkomst zit er natuurlijk niemand te wachten op een miskoop of pakje dat veel te laat aankomt.

In de video bovenaan dit artikel legt Vincent Romviel, jurist en beleidsadviseur bij Thuiswinkel.org uit hoe je nepsites zelf kunt herkennen.

Producten voldoen niet

De organisaties die aan de bel trekken laten weten dat het veelal gaat om producten die niet aan de verwachtingen voldoen, te laat geleverd worden of zelfs helemaal niet aankomen. In de eerste negen maanden van 2026 kreeg de ACM al net zo veel meldingen binnen als in heel het jaar ervoor. En dan moeten Black Friday en de feestdagen nog komen.

De Fraudehelpdesk en de eenheid van de politie die gaat over internetoplichting, het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO), ondertekenen de oproep. Jaarlijks ontvangt het LMIO meer dan 40.000 aangiftes met betrekking tot online aan- en verkoopfraude.