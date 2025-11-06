Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Binnenkort drie weken lang minder treinen rond Schiphol

Binnenkort drie weken lang minder treinen rond Schiphol

Waarschuwen

Vandaag, 18:02

Link gekopieerd

Rond Schiphol rijden vanaf volgende week minder treinen. Door werkzaamheden, die tot begin december duren, zijn er minder sporen beschikbaar. De NS waarschuwt donderdag voor extra drukte op stations Schiphol en Amsterdam Zuid en op de omreisroutes.

De werkzaamheden beginnen op zaterdag 15 en zondag 16 november. Dan kunnen drie van de zes sporen op station Schiphol niet worden gebruikt. Vanaf 16 november zijn de andere drie sporen buiten dienst.

In het weekeinde van 29 en 30 november kunnen er weinig treinen tussen Schiphol en Amsterdam rijden. Ook rijden er minder treinen tussen Schiphol en Leiden en over de hogesnelheidslijn van en naar Rotterdam.

Het onderhoudswerk moet op 7 december klaar zijn.

We vliegen steeds vaker vanaf buitenlandse luchthavens, want Schiphol wordt voor reizigers te duur:

Vliegen vanaf Schiphol te duur, reizigers vertrekken over de grens
0:46

Vliegen vanaf Schiphol te duur, reizigers vertrekken over de grens

Door ANP

Lees ook

Europa voert strengere grenscontrole in: dit verandert er voor reizigers op Schiphol
Europa voert strengere grenscontrole in: dit verandert er voor reizigers op Schiphol
Vrouw (21) zwaar mishandeld op Schiphol: geschopt en geslagen door taxichauffeur
Vrouw (21) zwaar mishandeld op Schiphol: geschopt en geslagen door taxichauffeur

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.