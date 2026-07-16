OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Noodweer dreigt in Frankrijk: code oranje in deze 31 regio's

Noodweer dreigt in Frankrijk: code oranje in deze 31 regio's

Waarschuwen

Vandaag, 17:06

Link gekopieerd

Frankrijk maakt zich op voor zwaar noodweer. In 31 departementen geldt donderdag code oranje voor zware onweersbuien, meldt de Franse weerdienst Météo-France. Er wordt gewaarschuwd voor zware windstoten, hagel en flinke regenbuien.

Volgens Météo-France ontstaan de zwaarste onweersbuien vanaf de namiddag door de botsing van hete lucht met een veel koelere depressie. Er worden windstoten tot 100 kilometer per uur verwacht, plaatselijk zelfs 110 tot 120 kilometer per uur. Ook kunnen hagelstenen van 2 tot 5 centimeter vallen, met kans op schade.

Op onderstaande kaart zie je waar in Frankrijk de weerswaarschuwing geldt:

De waarschuwing voor noodweer. Bron: X / Météo-France

De waarschuwing voor noodweer. Bron: X / Météo-France

Lokaal kan in korte tijd tot 50 millimeter regen vallen. Door de uitgedroogde bodem na de hittegolf is de kans op wateroverlast groter. Ook lokale wervelwinden of tornado's zijn niet uitgesloten.

De Nederlandse Angelo Brozzu uit Dodewaard verblijft met zijn vrouw en twee dochters op een camping in Noord-Italië. Bij aankomst werd het gezin direct gewaarschuwd voor de weersomslag:

Angelo bereidt zich voor op zwaar noodweer rond Gardameer
1:13

Angelo bereidt zich voor op zwaar noodweer rond Gardameer

Code oranje voor hitte blijft van kracht

Naast het dreigende noodweer houdt de hittegolf in Frankrijk aan. In een aantal departementen geldt nog altijd code oranje voor extreme hitte. De temperatuur loopt daar op tot 33 tot 39 graden.

De waarschuwing voor extreme hitte. Bron: Météo-France

De waarschuwing voor extreme hitte. Bron: Météo-France

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Angelo pakt auto in met luchtbedden vanwege extreem noodweer Gardameer
Angelo pakt auto in met luchtbedden vanwege extreem noodweer Gardameer
Zwaar noodweer dreigt in Noord-Italië en Centraal-Europa: zo bereid je je voor
Zwaar noodweer dreigt in Noord-Italië en Centraal-Europa: zo bereid je je voor
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.