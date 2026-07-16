Noodweer dreigt in Frankrijk: code oranje in deze 31 regio's

Frankrijk maakt zich op voor zwaar noodweer. In 31 departementen geldt donderdag code oranje voor zware onweersbuien, meldt de Franse weerdienst Météo-France. Er wordt gewaarschuwd voor zware windstoten, hagel en flinke regenbuien.

Volgens Météo-France ontstaan de zwaarste onweersbuien vanaf de namiddag door de botsing van hete lucht met een veel koelere depressie. Er worden windstoten tot 100 kilometer per uur verwacht, plaatselijk zelfs 110 tot 120 kilometer per uur. Ook kunnen hagelstenen van 2 tot 5 centimeter vallen, met kans op schade.

Op onderstaande kaart zie je waar in Frankrijk de weerswaarschuwing geldt:

De waarschuwing voor noodweer. Bron: X / Météo-France

Lokaal kan in korte tijd tot 50 millimeter regen vallen. Door de uitgedroogde bodem na de hittegolf is de kans op wateroverlast groter. Ook lokale wervelwinden of tornado's zijn niet uitgesloten.

De Nederlandse Angelo Brozzu uit Dodewaard verblijft met zijn vrouw en twee dochters op een camping in Noord-Italië. Bij aankomst werd het gezin direct gewaarschuwd voor de weersomslag:

1:13 Angelo bereidt zich voor op zwaar noodweer rond Gardameer

Code oranje voor hitte blijft van kracht

Naast het dreigende noodweer houdt de hittegolf in Frankrijk aan. In een aantal departementen geldt nog altijd code oranje voor extreme hitte. De temperatuur loopt daar op tot 33 tot 39 graden.