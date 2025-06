Nicotinesticks zonder tabak bevatten veel te veel nicotine, 25 keer hoger dan veilige waarden

Nicotinesticks, zonder tabak, bevatten veel te veel nicotine. Dat is schadelijk voor de gezondheid, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Eerder bleek ook al uit onderzoek van het RIVM dat sigaretten mogelijk veel gevaarlijker zijn dan fabrikanten melden, is te zien in bovenstaande video.

Metingen toonden hoeveelheden aan tot 25 keer hoger dan de geadviseerde waarden die nog veilig worden geacht.

Nicotinesticks zonder tabak verschenen vorig jaar voor het eerst op de Nederlandse markt. Ze zijn verkrijgbaar in allerlei smaakjes. De stick wordt verhit waarna nicotine en smaakstoffen vrijkomen. Ze vallen niet onder de Europese Tabakswet, omdat er geen tabak in zit en dus zijn er geen regels voor. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie onderzocht wat de gezondheidsrisico's zijn.

Nicotine is schadelijk voor de gezondheid. Het kan zorgen voor een hogere hartslag en geïrriteerde luchtwegen (hoestprikkels). Het RIVM heeft nu advieswaarden vastgesteld voor de hoeveelheid nicotine die vrijkomt bij inhaleren via de sticks. Het raadt aan uit te gaan van de laagste advieswaarden om op die manier ook jongeren te beschermen. Nicotineproducten zijn namelijk vaak aantrekkelijk en verslavend, zeker voor jongeren, aldus het RIVM. Onder die vastgestelde advieswaarden zijn er geen gezondheidseffecten van nicotine te verwachten.

De maximale hoeveelheid nicotine en de maximale concentratie nicotine in wat wordt geïnhaleerd, komen fors hoger uit dan de gerapporteerde advieswaarden, stelt de instantie.

ANP