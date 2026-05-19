'Verboden pesticiden gevonden in producten van Nederlandse supermarkten'

In diverse producten uit Nederlandse supermarkten, waaronder paprikapoeder, chili, komijn, thee en rijst, zijn verboden pesticiden aangetroffen. Uit tests van 64 producten in vier landen blijkt dat 49 producten pesticideresten bevatten. Daarvan bevatten 45 producten middelen die binnen de EU niet zijn toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van Foodwatch.

Vooral paprikapoeder springt eruit. Alle onderzochte kruidenmonsters bevatten niet-goedgekeurde pesticiden. Eén product van Verstegen bevatte zelfs achttien verschillende middelen. De producten liggen gewoon in de schappen van de twee grootste supermarktketens: Albert Heijn en Jumbo.

Beeld: Foodwatch. Geteste producen uit het onderzoek die in Nederland in de schappen liggen. Producten met een vinkje bevatten geen pesticide. Degenen met een uitroepteken wel.

Wettelijke grenswaarden

Daarnaast overschreden veertien producten de wettelijke grenswaarden. Die producten hadden dus niet verkocht mogen worden. Onder de aangetroffen stoffen zitten bijendodende middelen zoals clothianidine en imidacloprid, maar ook andere schadelijke pesticiden. Opvallend is dat die middelen in 2024 en 2025 door EU-lidstaten zijn geëxporteerd naar landen buiten de Unie.

De onderzoekers noemen de situatie onacceptabel. Volgens Foodwatch horen verboden pesticiden niet in voedsel thuis en zouden deze middelen ook niet geëxporteerd mogen worden. De organisatie roept supermarkten op om via leveranciers te garanderen dat producten aan de veiligheidsnormen voldoen.

"Daarnaast roepen we de Europese Unie op om een algeheel verbod in te stellen op de handel in pesticiden die niet zijn goedgekeurd voor gebruik binnen de EU", schrijft Foodwatch.