Dit gebeurt er als je je magnetron niet schoonmaakt: bacteriën kunnen ziek maken

Magnetrons zijn ideaal voor het snel opwarmen van je favoriete kant-en-klaar maaltijd, maar ze blijken ook een plek te zijn waar bacteriën zich heel prettig voelen. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Valencia. En dat betekent dat je je keukenhulp beter nog maar een extra schoonmaakbeurt kunt geven.

In het onderzoek namen wetenschappers monsters van magnetrons uit verschillende huishoudens en kantoren. Ze ontdekten dat zich in deze apparaten verschillende bacteriën huishouden, waaronder bacteriën die normaal gesproken op de huid worden aangetroffen.

De binnenkant van een magnetron blijkt een soort micro-ecosysteem te zijn, waar bacteriën zich aanpassen aan de omstandigheden, zoals temperatuurwisselingen en voedselresten. Daarbij worden niet alle bacteriën gedood als het eten niet goed verhit wordt.

Bacteriën kunnen heel ziek maken, weet ook Joyce Hosemans. Zij werd geïnfecteerd met een vleesetende bacterie (zie bovenstaande video).

Schoonmaken

Hoewel de meeste van deze bacteriën ongevaarlijk zijn, kan het ophopen ervan toch een risico vormen, vooral als de magnetron niet regelmatig wordt schoongemaakt. Van sommige bacteriën kun je namelijk wel ziek worden. Dat geldt vooral voor mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Om de ziekteverwerkers in je magnetron te doden, kun je het beste desinfectiemiddelen gebruiken en dus regelmatig een sopje door je apparaat halen. Zitten er hardnekkige vlekken of etensresten in je magnetron? Week het vuil dan eerst los door een kom met water en schoonmaakazijn tien minuten te verwarmen in de magnetron op maximaal vermogen.