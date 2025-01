De Daghap: hoe behoud je je privacy op de Europese Privacydag?

Wachtwoorden, virusbeschermers of een vingerafdruk, het zijn allemaal manieren om je eigen informatie te beschermen. Het behouden van privacy is essentieel om je eigen veiligheid te bewaren. Voor je het weet staat er een inbreker in je woonkamer of heb je ineens duizend euro minder op je bankrekening staan. Om mensen meer bewust te maken van hun privacy is de Europese Dag van de Privacy in het leven geroepen.

In de rubriek De Daghap gaat Hart van Nederland op zoek naar verhalen achter speciale dagen, denk aan dagen die ergens aandacht voor vragen. Deze week: Europese Dag van de Privacy.

In de video hierboven legt Hart van Nederland uit hoe een datalek ontstaat en wat je ertegen kunt doen.

De dag is ontstaan in 2006 door ministers van de Raad van Europa. Het is niet voor niets dat de dag jaarlijks op 28 januari is. In 1981 was dit de datum waarop het Dataprotectieverdrag ondertekend werd. Dit verdrag heeft de basis voor onze huidige privacywetgeving gelegd. Het beschermt een individu tegen misbruik van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens? In de AVG staat de volgende definitie: ' alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Enkele voorbeelden zijn: je naam, je adres, je telefoonnummer, maar ook je allergieën, je klantenkaart van de buurtsuper of camerabeelden waarop je te zien bent.

Hieronder staan een aantal tips over hoe je jezelf en je gegevens kunt beschermen.

Online beschermen

Pas je privacy-instellingen aan bij accounts. Zo kan je bijvoorbeeld op Instagram of LinkedIn instellen dat alleen vrienden of connecties de inhoud van jouw account kunnen bekijken. Zo kun je voorkomen dat wanneer je per ongeluk persoonsgegevens deelt, dat deze dan in verkeerde handen terechtkomen.

Maak een sterke wachtzin. Ja, je leest het goed. Een wachtzin is veel effectiever dan een wachtwoord. Je kan moeilijk doen door een wachtwoord als 'G7#pLw$2' of 'Fl@pp13!' te bedenken, maar korte wachtwoorden - ook als ze speciale karakters hebben, kunnen tegenwoordig makkelijk worden gekraakt. Daarom kan je veel beter een lange wachtzin bedenken die je zelf makkelijk onthoudt, zoals 'MijnRozeKnuffelHeetteVroegerFlappie!'. Hoe meer karakters, hoe kleiner de kans dat je wachtwoord gekraakt wordt.

Wees je bewust van je eigen persoonsgegevens. Als je een foto van een nieuw contract deelt, kijk dan uit dat je niet per ongeluk persoonsgegevens mee deelt. Een subtieler voorbeeld is een foto van je voordeur. Als je eerder al eens gedeeld hebt dat je in Amsterdam woont, en je plaatst een foto van je voordeur waarop je huisnummer zichtbaar is, kan men sneller raden waar je woont.

Fysiek beschermen

Kijk uit met het meegeven van pasjes of documenten. Als je in de kroeg staat en het is jouw beurt om een rondje te halen, doe dit dan ook zelf. Geef niet je bankpas mee aan één van je vrienden om het te halen, zij kunnen zo heel gemakkelijk jouw bankrekeningnummer achterhalen.

Wees je bewust van je omgeving. Als je ergens een ruimte binnenloopt en je hebt een code nodig om binnen te komen, kijk dan om je heen om zeker te weten dat niemand mee gluurt. Hetzelfde geldt voor het opnemen van geld. Bescherm jezelf altijd als je je pincode invult.

Ook nu: wees je bewust van je eigen persoonsgegevens. Als iemand vraagt om je adres, ga dan eerst na of het echt van belang is voor diegene om je adres te weten. Laat niet zomaar je rijbewijs zien omdat je grappig op je pasfoto staat, er staat veel meer belangrijke informatie op dan je zou denken.