Persoonsgegevens inwoners Twentse gemeenten buitgemaakt bij datalek

Persoonlijke gegevens van mensen uit Dinkelland en Tubbergen zijn in verkeerde handen gevallen. Volgens de twee Twentse gemeenten komt dat door een hack bij een bedrijf dat "diensten verleent voor de afdeling Burgerzaken".

Het is niet bekend hoeveel mensen zijn getroffen. De aanvallers hebben hun namen, geboortedata en geslachtsaanduiding in handen gekregen, en wat voor afspraak de inwoners bij de gemeente hadden. Zulke informatie kan interessant zijn voor cybercriminelen. De twee gemeenten benadrukken dat er geen bankgegevens, burgerservicenummers, woonadressen of andere gevoelige gegevens zijn gelekt.

In de video bovenaan leggen we je uit wat een datalek is en hoe je kunt voorkomen dat je slachtoffer wordt.

Tubbergen en Dinkelland melden niet wie de getroffen leverancier is. Het is ook niet bekend of dat bedrijf aan meer organisaties levert, en of daar ook gegevens zijn gestolen. Door wie de digitale aanval zou zijn uitgevoerd, is ook niet bekend.

ANP