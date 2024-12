Betalen om geen persoonlijke data te delen: deze kranten starten test

De Belgische uitgeverij DPG Media, het bedrijf dat in Nederland achter onder meer het AD, de Volkskrant en NU.nl zit, test in Nederland en België of onlinebezoekers van de nieuwswebsites van het bedrijf willen betalen om geen persoonlijke data te hoeven delen. Dit bevestigt een woordvoerster van DPG Media na berichtgeving door de Belgische krant De Tijd.

Nieuws maken wordt steeds lastiger, omdat het aantal krantenabonnees terugloopt. Een gevreesde btw-verhoging is nu van de baan, maar zoals je in de video hierboven ziet zijn de zorgen groot over de gevolgen.

In Nederland gaat het volgens haar onder meer om Het Parool en De Gelderlander en in België om de nieuwssites van Het Laatste Nieuws (HLN) en De Morgen. De woordvoerster zegt dat "een heel klein deel" van de bezoekers van deze websites de optie te zien krijgt wanneer ze wordt gevraagd of ze cookies willen accepteren. Die cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld bezoekers bepaalde advertenties te laten zien.

Als ze geen cookies willen accepteren, moeten ze volgens de melding 3,99 euro per maand betalen. De woordvoerster stelt dat mensen dit bedrag nu niet daadwerkelijk hoeven te betalen, maar dat DPG Media alleen wil kijken of mensen hiertoe bereid zijn.

Wetgeving cookies

Ze meldt verder dat de uitgeverij meer opties bekijkt rond cookies weigeren en dit doet omdat wetgeving rond cookies en de verwachtingen van bezoekers veranderen.

Veel nieuwsmedia kampen al jarenlang met een dalend aantal printabonnees. Uitgeverijen zijn daarom op zoek naar manieren om die inkomstendaling te compenseren. "Onafhankelijke journalistiek is niet gratis en daarom vragen we aan gebruikers die advertentie- en cookieloos willen surfen om een financiële bijdrage. Alleen zo kunnen we de toekomst van kwaliteitsjournalistiek verzekeren", aldus de woordvoerster van DPG Media.

ANP