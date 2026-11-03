Condooms kunnen scheuren: inspectie geeft veiligheidswaarschuwing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt consumenten voor condooms van fabrikant Richter Rubber Technology. Bij verschillende productieseries zijn kwaliteitsproblemen ontdekt, waardoor de condooms mogelijk niet voldoende bescherming bieden. De inspectie adviseert mensen om de producten uit voorzorg niet te gebruiken.

De waarschuwing volgt op een melding van de Franse autoriteiten van 30 oktober. Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde condooms mogelijk kunnen scheuren tijdens het gebruik. Daardoor bestaat een verhoogd risico op ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's).

Mogelijk ook in Nederland verkocht

Het is nog niet duidelijk of de betreffende condooms ook aan Nederlandse consumenten zijn verkocht. De IGJ heeft importeurs en distributeurs in Nederland gewezen op de Franse veiligheidswaarschuwing.

Consumenten krijgen het advies om condooms van Richter Rubber Technology voorlopig niet te gebruiken. Wie twijfelt of een product onder de waarschuwing valt, kan contact opnemen met het verkooppunt of de leverancier.