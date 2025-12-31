Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Code geel vanwege gladheid tijdens oudejaarsavond in zuidwesten van het land

Code geel vanwege gladheid tijdens oudejaarsavond in zuidwesten van het land

Waarschuwen

Vandaag, 19:19

Link gekopieerd

Het KNMI waarschuwt voor mogelijke gladheid, doordat natte weggedeelten kunnen bevriezen. Daarom is er code geel afgegeven. De weerswaarschuwing geldt voor de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Dee gladheid verdwijnt aan het einde van de avond.

Omdat het waarschijnlijk zeer plaatselijk glad kan zijn, kunnen verkeersdeelnemers erdoor worden verrast, zegt de weerdienst.

Eerder woensdag adviseerde ook Rijkswaterstaat al rekening te houden met gladde wegen, vooral in het zuiden en oosten van het land.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Dit moet je doen als je tijdens de jaarwisseling de hulpdiensten nodig hebt
Dit moet je doen als je tijdens de jaarwisseling de hulpdiensten nodig hebt
Nieuwjaarsduik in meerdere plaatsen afgelast vanwege vrieskou
Nieuwjaarsduik in meerdere plaatsen afgelast vanwege vrieskou

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.