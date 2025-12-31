Code geel vanwege gladheid tijdens oudejaarsavond in zuidwesten van het land

Het KNMI waarschuwt voor mogelijke gladheid, doordat natte weggedeelten kunnen bevriezen. Daarom is er code geel afgegeven. De weerswaarschuwing geldt voor de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Dee gladheid verdwijnt aan het einde van de avond.

Omdat het waarschijnlijk zeer plaatselijk glad kan zijn, kunnen verkeersdeelnemers erdoor worden verrast, zegt de weerdienst.

Eerder woensdag adviseerde ook Rijkswaterstaat al rekening te houden met gladde wegen, vooral in het zuiden en oosten van het land.