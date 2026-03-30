Aantal tekenbeten schiet omhoog, 'muizen mogelijk de oorzaak'

Het is weer opletten geblazen, want het tekenseizoen is weer begonnen. De afgelopen weken is het aantal meldingen van tekenbeten al gestegen. Vorig jaar werd het hoogste aantal tekenbeten gemeld in 5 jaar tijd, een groei van 41 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Een opvallende oorzaak ligt daaraan ten grondslag.

Vooral in de maanden juni en juli lag het aantal meldingen van tekenbeten hoger dan gemiddeld, meldt Tekenradar.nl. Woon je in de provincie Drenthe, dan had je de grootste kans om gebeten te worden door een teek. Ook in Gelderland en Flevoland zaten de insecten veel. In Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant liep je het minste risico op een tekenbeet.

Gunstig jaar

Het leek helemaal geen gunstig jaar te worden voor de teek. Dat meldt Arnold van Vliet, bioloog van Wageningen University aan Hart van Nederland. "Het jaar 2025 had een heel droog voorjaar en we zagen in mei een afvlakking in het aantal teken. Toch wist de teek zich te herstellen nadat het droge voorjaar werd opgevolgd door een natte periode", aldus de bioloog.

Het lijkt er ook op dat de groei van de muizenpopulatie heeft bijgedragen aan de toename van het aantal teken, aldus Van Vliet. Muizen dienen namelijk als 'gastheer' en vormen een belangrijke bron van bloed voor teken. Wanneer er meer muizen zijn, kunnen teken gemakkelijker een gastheer vinden, waardoor hun overlevingskans groter wordt en hun aantal toeneemt.

RIVM waarschuwt

Met de groei van het aantal teken, stijgt de kans op ziektes ook. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt maandag daarom voor beten van teken en adviseert mensen goed op te letten op teken als ze in de natuur zijn geweest.

Het RIVM is niet de enige die aandacht vraagt voor deze insecten. Maandag is namelijk ook de Week van de Teek van start gegaan. Landelijke samenwerkende organisaties vragen in deze week aandacht voor teken en de ziektes die ze kunnen overbrengen.

