Verkeerd product in verpakking: Jumbo waarschuwt voor Valess-schnitzel

De Valess Tomaten Mozzarella Schnitzel van FrieslandCampina wordt teruggeroepen door winkelketen Jumbo. De productinformatie op de verpakking klopt niet met de inhoud, waardoor er mogelijk soja in zit. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel.

Het gaat om het product met THT-datum 04-08-2026 en een EAN-code 8710912060666. De fout is ontstaan doordat er in verpakking een ander product zit, namelijk een Saté Schnitzel pindavrij. Dit product bevat mogelijk het allergeen soja.

In bovenstaande video leggen we je uit wanneer er sprake is van een terugroepactie.