Jumbo waarschuwt: eet deze pokébowl niet als je allergisch bent

Jumbo roept de Jumbo's Pokébowl Tonijn terug. Het etiket op het product klopt niet, waardoor de allergenen vis en sesam niet staan vermeld. Heb je hier een allergie voor? Eet de pokebowl dan niet, waarschuwt de supermarktketen.

Het gaat om de pokebowl met TGT-datum 11 juli 2026 en streepjescode 8718452858453. Klanten kunnen met en zonder bonnetje terug naar de winkel om hun geld terg te krijgen.

Jumbo zegt het vervelend te vinden voor klanten: "Jumbo doet er alles aan om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt."