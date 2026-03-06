Volg Hart van Nederland
Verkeerd etiket, Jumbo roept wrap met zalm en roomkaas terug

Terugroepactie

Vandaag, 17:31

Supermarktketen Jumbo roept per direct het Wraphapje 'Gerookte zalm met roomkaas' terug. Op de verpakking zit mogelijk een verkeerd etiket waardoor niet vermeld staat dat er tarwegluten en vis in het product zitten. Jumbo vraagt klanten die allergisch zijn voor tarwegluten of vis om het product niet te eten.

Het gaat om het Jumbo Wraphapje gerookte zalm met roomkaas met EAN-code: 8718452923366 en houdbaarheidsdatum 14-03-2026. Klanten die het product gekocht hebben en allergisch zijn voor tarwegluten of vis, kunnen het terugbrengen naar een Jumbo-winkel waarna zij, zonder bonnetje, het aankoopbedrag terugkrijgen.

Mensen zonder een tarwegluten- of visallergie kunnen het product gewoon eten.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo van Hart van Nederland:

