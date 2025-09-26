Terug

Primark haalt waterballonpomp terug om risico op letsel bij pompen

Terugroepactie

Vandaag, 12:42

Mensen die in 2023 bij Primark een pomp hebben gekocht om waterballonnen mee te vullen, worden gewaarschuwd het product niet meer te gebruiken. De pomp kan scheuren tijdens het pompen en dat kan letsel veroorzaken. De winkelketen roept de pompen daarom terug.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de waarschuwing van Primark vrijdag verspreid. Klanten die de pomp nog in huis hebben, kunnen die terugbrengen naar een filiaal van de winkel. Zij krijgen het aankoopbedrag vergoed.

Bekijk in onderstaande video wanneer een product wordt teruggeroepen:

Productiefout

Volgens Primark is er een fout gemaakt tijdens de productie. "Hierdoor kan de vullingsdruk bij het pompen toenemen", legt de keten uit. Daardoor bestaat de kans dat het plastic scheurt.

De pomp werd in 2023 verkocht in de winkels van Primark.

ANP

