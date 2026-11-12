NVWA waarschuwt voor levende larven en motvlinders in parelgort

Wie een pak parelgort van Brandwijk in huis heeft, kan voor een onaangename verrassing komen te staan. In de verpakking kunnen namelijk levende larven of motvlinders zitten. Supermarktketen Poiesz heeft daarom een terugroepactie aangekondigd.

Het gaat om Brandwijk Alkmaarse Gort (Parelgort) met een ten minste houdbaarheidsdatum van september 2028. Wie dacht alleen gort in huis te halen, kan dus onbedoeld ook wat ongewenste beestjes hebben meegenomen.

"Eet de gort niet", waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Klanten die het product hebben gekocht, kunnen contact opnemen met de klantenservice van Poiesz Supermarkten voor meer informatie over de terugroepactie.