NVWA waarschuwt voor gietijzeren theepot van Crofton: mogelijk zware metalen in thee

ALDI Nederland roept namens groothandelaar Billiet-Vanlaere NV de gietijzeren theepotten in de kleuren zwart en goud-wit van het merk Crofton terug. De theepotten voldoen niet aan de gestelde veiligheidseisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij gebruik kunnen er zware metalen terechtkomen in de thee die schadelijk zijn voor de gezondheid. ALDI roept op de theepotten niet te gebruiken en te retourneren naar een vestiging.

De artikelen zijn verkocht vanaf 8 januari 2025 in de filialen van ALDI in Nederland. Het betreft het artikel 'Gietijzeren Theepot' van het merk 'Crofton', met streepjescode 4068706225178 (goud-witte variant) en streepjescode 4068706225161 (zwarte variant). Dit nummer is te vinden onder de barcode aan de zijkant van de verpakking.

"Stop onmiddellijk met het gebruik van deze artikelen. We verzoeken u de artikelen te retourneren aan één van onze winkels", schrijft de winkel in een veiligheidswaarschuwing. "Wanneer u het product terugbrengt wordt uiteraard het volledige aankoopbedrag vergoed. Een aankoopbon is hiervoor niet nodig."